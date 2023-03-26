Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен:

Видео дня

"Решение российского руководства начать их зимнее наступление было ошибкой и подарком для ВСУ. Украина сознательно позволила ВС РФ атаковать и истощать свои ресурсы, при этом ВСУ, находясь в обороне, несли значительно меньшие потери.

Именно с целью дальнейшего истощения ВС РФ украинским руководством было принято решение продолжать удерживать Бахмут – в случае отступления от города русские могли бы остановится и начать перегруппировку войск. Однако в ситуации, когда Бахмут не захвачен, русские продолжают бросать на штурмы свои силы, которые могли бы пригодится для отражения украинского контрнаступления.

В целом Украина вышла из зимней кампании в хорошем положении, а ВС РФ продемонстрировали, что уже не в состоянии прорывать линию фронта".