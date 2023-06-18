'Оккупанты боятся': в ГУР прокомментировали выдумки Путина об уничтожении Patriot в Украине

В Главном управлении разведки развеяли миф российского диктатора Владимира Путина о якобы уничтожении целых пяти систем Patriot на вооружении Сил обороны. Подобные байки направлены на внутреннюю аудиторию российского зрителя, чей мозг давно промыт пропагандой.

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"То есть неважно, что бы он сказал: пять или 50, они все равно поверят", – указал представитель украинской разведки Андрей Юсов в интервью YouTube-каналу Черная лампа. Подобная риторика стала довольно привычной для "экспертов" федеральных каналов, однако интересны теперь персоны, которые отчитываются перед россиянами "победами" на фронте.

По словам Юсова, тот факт, что докладывают с "голубых экранов" теперь главные государственные чины РФ, свидетельствует, что армия захватчиков боится. Даже внутренняя аудитория уже не воспринимает прокремлевских пропагандистов как истину последней инстанции, поэтому ей нужен "более тяжелый наркотик".

"То есть сейчас украинское контрнаступление буквально публично комментируют либо человек, похожий на Путина, либо Шойгу. А куда выше уже? То есть, что дальше может быть? А за ним будут ломка и пустота. И это можно сказать, что мы, собственно, еще даже ничего не начинали", – заключил он.

Patriot – американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий ряда других стран. Модель MIM-104B имеет режим полностью автономного пассивного наведения ракеты на источник сигнала. Такой режим может использоваться для эффективного поражения самолётов ДРЛО, постановщиков радиопомех и наземных радаров, действующих в радиусе действия системы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кремлевские пропагандисты порадовали своих зрителей "успехами" оккупантов на войне против Украины, но в итоге опозорились. Россиянам пытались показать, как захватчики "уничтожают" РСЗО HIMARS, который на самом деле оказался российской техникой.

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