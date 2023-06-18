Игнат высмеял заявление Путина об 'уничтожении' оккупантами Patriot: не знают, что это такое

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высмеял заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что оккупанты якобы "уничтожили" в Украине пять систем ПВО Patriot. По его словам, очевидно, в РФ даже не понимают, что представляет собой этот зенитно-ракетный комплекс и из чего он состоит.

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Об этом он отметил в эфире телемарафона. Полковник подчеркнул, что системы MIM-104 Patriot продолжают защищать украинское небо от российских целей.

Игнат объяснил, что западные партнеры передали украинской армии два дивизиона такого ЗРК.

"Ну, мы говорим о дивизионах. Они (страны-партнеры. – Ред.) передали два дивизиона, которые командующий Воздушными силами показал, даже селфи сделал", – отметил он.

Состоят дивизионы Patriot из комплекса систем, в частности, у каждого есть командный центр, радиолокационная станция (радар, передающий информацию о воздушных целях) и восемь пусковых установок.

Представитель Воздушных сил ВСУ предположил, что глава РФ, когда говорил о "уничтожении пяти" Patriot в Украине, имел в виду именно пусковые установки. Он подчеркнул, что на самом деле эти американские системы и дальше защищают небо Украины.

"Может быть, они сами не знают, что такое Patriot и из чего он состоит. И поэтому они их "уничтожают" каждый день. Хочу заверить, что Patriot работает. Мы это сами видели", – подытожил Игнат.

Напомним: в российском минобороны еще 16 мая похвастались "уничтожением" ЗРК Patriot и ударами по "пунктам дислокации ВСУ". Примечательно, что тогда эти заявления высмеяли в сети сами россияне.

Впоследствии в СМИ распространились новости, что система Patriot в Украине якобы могла быть по крайней мере повреждена ударом РФ. Однако Белый дом это не подтвердил.

В Украине с помощью Patriot уничтожают "непобедимые" российские "Кинжалы", в частности над Киевом. Ранее оператор ЗРК рассказал моменте первого сбития этой ракеты РФ, который вошел в историю.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще до передачи Штатами дивизионов этой системы ПВО украинской армии американские аналитики указывали, что Россия будет пытаться уничтожить MIM-104 Patriot в Украине. Тогда отмечалось, что для этого оккупанты будут использовать иранские дроны-камикадзе, а также ракеты.

Более подробно о ЗРК Patriot, который называют одной из лучших в мире систем противовоздушной обороны, читайте по ссылке.

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