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Оккупанты бросили подбитую технику и сбежали: украинские аэроразведчики показали свежее видео с Угледарского направления

Анастасия Ковалева
War
1 минута
5,1 т.
Оккупанты бросили подбитую технику и сбежали: украинские аэроразведчики показали свежее видео с Угледарского направления

Российские войска активно пытаются оккупировать Угледар, Донецкой области, но ВСУ успешно отбивают атаки оккупантов. В сети появилось видео, на котором видно, как захватчики бросают уже подбитую технику и убегают с поле боя.

Видео дня

Впечатляющие кадры опубликовал журналист Юрий Бутусов. Видео сняли украинские аэроразведчики при помощи дронов (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

На месте происшествия можно заметить около 5 единиц вражеской техники, которая уже была подбита меткими ударами украинских военных.

Оккупанты бросают свои боевые машины и уходят пешком.

Оккупанты бросили подбитую технику и сбежали: украинские аэроразведчики показали свежее видео с Угледарского направления

Сразу после, на видео показан мощный удар, после которого столб дыма поднялся над полем. Вероятно группа российских солдат была уничтожена.

Оккупанты бросили подбитую технику и сбежали: украинские аэроразведчики показали свежее видео с Угледарского направления
Оккупанты бросили подбитую технику и сбежали: украинские аэроразведчики показали свежее видео с Угледарского направления

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска пытаются прорваться на контролируемую Киевом часть Донецкой области через Павловку и Угледар. Для этого задействована 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

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