Оккупанты бросили подбитую технику и сбежали: украинские аэроразведчики показали свежее видео с Угледарского направления

Российские войска активно пытаются оккупировать Угледар, Донецкой области, но ВСУ успешно отбивают атаки оккупантов. В сети появилось видео, на котором видно, как захватчики бросают уже подбитую технику и убегают с поле боя.

Видео дня

Впечатляющие кадры опубликовал журналист Юрий Бутусов. Видео сняли украинские аэроразведчики при помощи дронов (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

На месте происшествия можно заметить около 5 единиц вражеской техники, которая уже была подбита меткими ударами украинских военных.

Оккупанты бросают свои боевые машины и уходят пешком.

Сразу после, на видео показан мощный удар, после которого столб дыма поднялся над полем. Вероятно группа российских солдат была уничтожена.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска пытаются прорваться на контролируемую Киевом часть Донецкой области через Павловку и Угледар. Для этого задействована 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

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