Оккупанты бросили все силы на окружение Бахмута, но без всякого успеха: Маляр о ситуации на Донбассе за неделю

Российские оккупанты в течение последней недели предпринимали ожесточенные попытки прорвать оборону Бахмута в Донецкой области. Они направили в город все свои силы, но благодаря самоотверженной эффективной работе наших солдат, их намерения потерпели крах.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр на своем Telegram-канале. Также захватчики пытались перехватить инициативу на Лиманском направлении.

"Противник развернул мощные наступательные силы. Но благодаря стойкости наших воинов успеха достичь оккупантам не удалось", – резюмировала чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский волонтер Пит Рид был убит в Бахмуте Донецкой области, когда помогал гражданским лицам. Он был ветераном морской пехоты США.

Также во время вражеского обстрела Бахмута вражеской артиллерией пострадали два волонтера-медика из Норвегии. Сандер Серсвен Трелвик и Симон Йонсен ехали эвакуировать раненых, когда попали под обстрел армии РФ.

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