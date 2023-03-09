Оккупанты действуют малыми тактическими группами: в ВСУ рассказали об ожесточенных боях за Бахмут

Бахмут по состоянию на 9 марта остается главным направлением ударов врага. В этом районе действуют малые тактические пехотные группы оккупантов, задействована также бронетехника ВС РФ.

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Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона "Єдині новини". Ситуация сложная, но Бахмут не окружен, наши защитники продолжают бороться с врагом.

За минувшие сутки (8 марта) на Бахмутском направлении произошло 41 боевое столкновение, из них в районе города – 19.

Захватчики активно обстреливают украинскую территорию. "Только за сутки там по всей линии Бахмутского фронта – Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, непосредственно Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино – везде враг наносил удары из разных типов артиллерии. 128 ударов было в целом нанесено по этому направлению, в районе самого Бахмута – 20 обстрелов", – сообщил Череватый.

Напомним: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал, что оборона Бахмута позволяет нашим войскам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание CNN утверждает, что Силы обороны отремонтировали поврежденный мост на главной дороге, соединяющей Бахмут с населенным пунктом Часов Яр.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что украинский Бахмут может пасть в ближайшие дни. В министерстве обороны Украины отреагировали, заметив, что прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело, и призвали доверять решениям ВСУ.

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