Оккупанты глушат мобильную связь в Донецкой области: в ЦНС назвали причину

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты глушат мобильную связь. В частности, к такой практике захватчики прибегают в Донецкой области.

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Так россияне пытаются помешать украинцам в оккупации передавать Силам обороны информацию о перемещении российской техники. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Российские оккупанты не доверяют украинцам на временно оккупированных территориях, поэтому пытаются обезопаситься, заглушая мобильную связь.

"Враг глушит мобильную связь во время перемещения техники РФ, чтобы украинцы не сообщали Силам Обороны информацию в реальном времени. Это показательно свидетельствует об уровне реальной поддержки оккупации со стороны местных на ВОТ", – говорится в сообщении.

Впрочем, подобные меры предосторожности не очень помогают захватчикам.

"Отметим, что украинцы продолжают передавать информацию обо всех действиях врага, ведь ждут возвращения своего родного края домой и знают, что это непременно произойдет", – подчеркнули в ЦНС.

Там также напомнили, что, передав информацию о важных объектах захватчиков на оккупированных территориях, каждый украинец может приблизить победу.

"Передать информацию о базах и складах врага можно по ссылке. Анонимность обращений гарантирована", – заверили в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что российские оккупанты боятся диверсий в Крыму и усиливают контрразведывательный режим. В частности, пункт пропуска "Чонгар" на админгранице между Херсонщиной и Крымом дополнительно оборудовали системой сканирования и мониторинга автомобилей с использованием рентгена. Все автомобили (прежде всего с регистрацией в Херсонской и Запорожской областях), тщательно осматривают.