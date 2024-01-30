Оккупанты боятся диверсий в Крыму и усиливают контрразведывательный режим – ЦНС

Оккупанты по приказу Кремля ужесточили контрразведывательный режим на административной границе между временно оккупированным Крымом и временно оккупированной частью Херсонщины. В частности, пункт пропуска "Чонгар" дополнительно оборудован системой сканирования и мониторинга автомобилей с использованием рентгена.

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В настоящее время все автомобили, пересекающие административную границу, тщательно осматриваются, сообщили в Центре национального сопротивления. Особенно это касается автомобилей с регистрационными номерами Запорожской и Херсонской областей как украинского, так и введенного россиянами образца.

В ЦНС отметили, что оккупанты уделяют особое внимание контролю за автомобильными и железнодорожными путями на этом направлении, поскольку оно обеспечивает поддержку группировки войск на ТОТ Крыма и оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях.

По данным активистов, после оккупации южных регионов Украины россияне не убрали из админграницы с Крымом свои КПВВ – спецслужбы РФ их использовали для "фильтрации" гражданских.

Напомним, активисты военного партизанского движения "Атеш" установили, что войска РФ отбивают атаки украинских морских дронов в Крыму, в частности, с помощью РСЗО "Град". Одна такая реактивная система залпового огня замечена в бухте временно оккупированного Севастополя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Движение "Атеш" обнаружило склады с ракетами "Калибр" и другим вооружением РФ в районе Сухарной бухты в оккупированном Севастополе. Также там было замечено несколько грузовиков оккупантов.

– Оккупанты стягивают во временно оккупированный Крым военную технику и личный состав. Их прибытие зафиксировали в районе городского вокзала в Джанкое. Партизаны отметили, что личный состав оккупантов регулярно приезжает на поездах и военной технике.

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