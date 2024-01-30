Агенты 'Атеш' обнаружили склады с ракетами 'Калибр' в оккупированном Севастополе. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили склады с ракетами "Калибр" и другим вооружением РФ в районе Сухарной бухты в оккупированном Севастополе. Также там были замечены несколько грузовиков оккупантов.

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Об этом 30 января сообщили в Telegram-канале "Атеш". Результаты разведки партизаны показали на фото.

"Наши агенты провели разведку к северу от Сухарной бухты и обнаружили склады с боеприпасами. На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения. Также было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники", – говорится в сообщении "Атеш".

Партизаны также обнародовали координаты мест хранения российского оружия: 44.628525, 33.58563544.625469, 33.581552.

В "Атеш" рассказали, что агенты движения разведали уже сотни объектов в оккупированном Крыму и продолжают свою работу.

"Мы передаем полученную информацию про оккупантов Силам обороны Украины, и, как следствие, эти объекты становятся целями, по которым наносятся ракетные удары. Борись с рашизмом на стороне "Атеш"! Присоединяйся!" – призвали партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 30 января во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Громко было в районе населенного пункта Кача и Сакском районе. "Губернатор" Севастополя Развожаев заявил о якобы уничтожении БПЛА над морем в районе Бельбека и приведении "всех служб в состояние боевой готовности".

Ранее патриоты провели смелую акцию в Крыму. Активисты распространили сотни посланий в Симферополе и Ялте, напомнив, что полуостров принадлежит только Украине.

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