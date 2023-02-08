Оккупанты готовили ДРГ для атак, но ВСУ сорвали планы врага: в ОК "Юг" рассказали об уничтожении лодок россиян

Украинские воины на юге Украины уничтожили 7 плавсредств, которые использовали российские оккупанты. Их враг готовил для выдвижения своих диверсионных групп.

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Также артиллеристам Сил обороны удалось повредить два российских РСЗО "Град", которыми оккупанты из временно оккупированного населенного пункта Алешки избивали по правобережью Херсонщины и по облцентру. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские воины уничтожили легкие лодки, на которых российские диверсионно-разведывательные группы должны были выдвигаться в направлении подконтрольной Украине территории на юге нашего государства.

"Наша контрбатарейная борьба достаточно мощная и убедительная. Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил для выдвижения диверсионных групп. 7 штук", - отметила Гуменюк.

Также украинские артиллеристы повредили две вражеские РСЗО "Град" во временно оккупированных Алешках. Из них россияне били по Херсону.

Гуменюк подчеркнула, что корабельная группировка врага в Черном море "в критически малом состоянии": 8 февраля Силы обороны юга фиксируют там только один российский корабль. Все ракетоносители заведены в пункты базирования, в частности из-за мощного шторма. Погодные условия не дают РФ вывести корабли и в Азовском море: там не зафиксировано по состоянию на 8 февраля ни одно военное судно.

К тому же, шквальные ветра усложняют для оккупантов и возможность ведения воздушной разведки.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты активизировали деятельность ДРГ в устье Днепра. 31 января в ОК "Юг" рассказали об уничтожении Силами обороны пяти лодок с захватчиками.

Также сообщалось, что вражеские лодки на Днепре украинские воины уничтожали и в ночь на 6 февраля. Тогда были уничтожены два катера и две вражеские ДРГ, пытавшиеся "прощупывать" украинскую оборону в районе реки Днепр.