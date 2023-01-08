Оккупанты готовят новые удары: в ГУР спрогнозировали, когда ждать новых атак

Несмотря на истощение запасов ракет, Россия готовится к новым массированным атакам на Украину. Враг, вероятно, собирается нанести ракетные удары, когда в Украину придут морозы.

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Цель будущих атак остается неизменной: оставить украинцев зимой без отопления и энергоснабжения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Serа.

По словам Скибицкого, пока руководство государства-агрессора заявляет об объявлении фейкового "рождественского перемирия", войска РФ готовятся к новым ударам по Украине.

"Да, конечно, ожидаем (продолжения ракетных атак. – Ред.). Мы хорошо знаем, какие у них "перемирия", так было в 2014 году. Они ничего не значат. Это просто пропаганда. Путин только пытается проверить реакцию украинцев и международного сообщества. И они готовят новые бомбардировки, у нас есть информация об этом", – отметил Скибицкий.

По данным украинской разведки, россияне испытывают дефицит высокоточных и баллистических ракет. Это проявляется, в частности, в уменьшении количества ракет во время последних атак.

"Так, перед Новым годом во время налетов россияне применили всего 20 ракет. В октябре они выпускали по 70-80. Сейчас они также используют смесь ракет, которые запускают с воздуха и моря, а также беспилотники. Мы также знаем, что у них осталось только 90 "Искандеров". У них проблемы с производством этого оружия. И они также снизили частоту бомбардировок", – сказал Скибицкий.

В то же время Россия ждет, пока в Украине ударят морозы. Ведь в этом случае, считают в Кремле, атаки на энергетическую инфраструктуру Украины будут более "эффективными".

"Наверняка они все равно попытаются ударить по нашей энергетической инфраструктуре. Ожидается снижение температуры сегодня и завтра. И они пытаются оставить без света население всей Украины особенно в эти моменты, когда холоднее", – пояснил представитель ГУР МОУ.

Напомним, ранее секретарь Совбеза и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне изменили тактику запуска ракет по Украине. Поскольку в последнее время все больше запущенных с территории РФ ракет падают в России, оккупанты пытаются корректировать маршруты и точки пусков так, чтобы ракеты летели меньшее расстояние над Россией.

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