Оккупанты готовят принудительную мобилизацию в Мелитополе: уже ищут, кто будет управлять процессом – СМИ

В оккупированном Мелитополе российские захватчики активно готовятся к мобилизации украинцев. А так называемые народные батальоны уже вербуют добровольцев.

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Как сообщает местное издание "РИА Мелитополь", в городе ищут "заведующего сектором мобилизационной подготовки". Зарплату обещают до 150 тыс. рублей (около 70 тыс. грн).

Причем принудительной мобилизацией жителей Мелитополя пугали еще с апреля 2022 года.

А в декабре оккупанты принялись составлять реестры мобилизованных, которых планируют использовать в качестве пушечного мяса.

В начале года пошли слухи о том, что вторая волна мобилизации в РФ коснется и Мелитополя, отмечает издание. Кроме того, появилась информация о том, что вербовку осужденных в ЧВК "Вагнер" из колоний России запретили, поскольку этой "привилегией" якобы завладело министерство обороны страны-агрессора.

На фоне всего этого прогнозы для мужчин, оставшихся жить в оккупации, неутешительны, пишет "РИА Мелитополь".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты устроили информационную блокаду в Мелитополе. За получение доступа к интернету от людей требуют предъявить паспорт РФ.

Кроме того, ранее сообщалось, что украинцев в Мелитополе заставили разгружать составы с боеприпасами. После "бавовны" на железнодорожному мосту захватчикам пришлось "перейти" на автотранспорт.