Под Мелитополем оккупанты стали заставлять украинцев разгружать боеприпасы – СМИ

Под оккупированным Мелитополем захватчики эксплуатируют местных жителей для разгрузки боеприпасов. Так, из-за "бавовны" на железнодорожному мосту в селе Светлодолинское оккупантам пришлось перегружать груз в машины.

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А затем его доставляют на передовую по автомобильным дорогам, сообщает "Риа-Мелитополь". Как отмечается, через поврежденный мост проходит важнейший военный маршрут Мелитополь –Токмак – Черниговка – Донбасс.

Именно по нему группировка оккупантов в северной части Запорожской области снабжалась оружием и боеприпасами.

Защитники Украины неоднократно наносили удары по мосту через реку Молочная, поэтому захватчики по нему в последнее время уже не могли переправлять составы. Однако вагоны подгоняли ближе к мосту, а дальше шла перегрузка в КаМАЗы.

К этим работам враг привлекает местное население. В частности, 29 января, в день взрыва, железнодорожников вызвали на разгрузку боеприпасов. Российские пропагандисты тогда солгали о количестве жертв, обвиняя ВСУ, но умолчали о потерях среди военных РФ.

Также кремлевские СМИ не рассказали о готовящейся разгрузке очередного вагона со снарядами, которые оккупанты используют в бомбежке мирных городов, отмечает "Риа-Мелитополь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что в оккупированном Мелитополе людей заставляют получать российские паспорта, угрожая увольнением. По данным Луганской ОВА, в первую очередь на захваченных территориях паспорта РФ берут люди, которые пытаются остаться на работе в госучреждениях, и пенсионеры, чтобы получить пенсию.