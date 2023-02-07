Оккупанты били по всей линии фронта на востоке и юге, в Мелитополе людей заставляют получать паспорта РФ под угрозой увольнения – Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты вдоль всей линии фронта. Также они продолжают терроризировать мирных жителей временно оккупированного Мелитополя Херсонской области и заставляют работников государственных учреждений, получивших паспорта РФ, отказаться от украинского гражданства в письменной форме.

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Им угрожают увольнением с работы. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Обстрелы россиянами украинских территорий

В частности, отмечается, что в течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов. Совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевской и Антоновки Херсонской области.

Ситуация по основным направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Стрелка, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Гряниковка, Кучеровка, Котляровка, Крахмальное, Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское, Песчаное, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В целом – более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка, Богоявленко, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области.

В Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Антоновка и Херсон.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны 7 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и дважды – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25 и вражеский БПЛА типа Орлан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Бахмута продолжают держать оборону города, однако глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что не исключает "любых сценариев" дальнейшего развития ситуации. Он напомнил, что бои за Бахмут оккупанты ведут очень долго, но до сих пор не смогли добиться того успеха, который они хотели бы;

– в оккупированном Мариуполе 7 февраля раздались взрывы. По данным местных жителей, "хлопок" произошел в Приморском районе, куда оккупанты недавно завезли боевую технику и системы ПВО.

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