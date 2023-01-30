Оккупанты на Луганщине выгоняют украинцев из домов, в опустевшее жилье заселяют военных РФ, – Гайдай

В прифронтовых населенных пунктах оккупированной части Луганщины захватчики выгоняют людей из домов, не предоставляя им жилья взамен. В опустевшие дома заселяют российских оккупантов.

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Об этом утром 30 января рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона. По его словам, оккупантов не интересует, где будут жить люди после выселения (видео размещено внизу новости).

"Что касается их домов, то заселяют туда боевиков разных мастей. То есть это и вагнеровцы-зеки, и новомобилизованные разной масти: российские мобилизованные и мобилизованные на оккупированной части Луганской области", – сказал Гайдай.

Он добавил, что далеко не все могут заплатить 300 евро за "вариант" эвакуации от захватчиков через территорию России и Балтийские страны, поэтому многие переселяются вглубь оккупированной части Луганщины или заселяются в пустые дома немного дальше.

Кроме того, оккупанты пытаются раздавать паспорта РФ, но они существенно отличаются от тех, которые выдают на территории России.

"Выглядят они более-менее одинаково, но, судя по всему, коды и серии паспортов существенно отличаются, и поэтому отношение к людям, которые переезжают из оккупированной части Донецкой и Луганской областей уже в Россию, уже совсем другое (крайне негативное. – Ред.), – рассказал глава ОВА.

По его словам, в первую очередь паспорта берут люди, которые пытаются остаться работать на государственных учреждениях, и пенсионеры – чтобы получить пенсию.

Более того, все предприятия на территории оккупированной Луганщины заставляют перерегистрироваться на территорию РФ, оставляя область без налогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай рассказал о "бавовне" в Кадиевке (Стаханове). Он также назвал главную сложность в освобождении Луганщины.