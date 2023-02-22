Оккупанты готовят провокации на Запорожье и стали запугивать мирное население, – Федоров

Оккупанты на захваченных территориях Запорожской области готовят новые провокации, запугивая людей "злыми Вооруженными силами Украины". Они призывают местное население эвакуироваться или готовить бомбоубежища.

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Об этом 22 февраля рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. Он отметил, что со вторника оккупанты ездят по селам Мелитопольского района в районе Молочного лимана и запугивают людей.

"Захватчики привыкли действовать по "донецкому сценарию": или пугать жителей "злыми ВСУ", чтобы люди не ждали возвращения Украины, или хуже – устраивают провокации, чтобы потом обвинить ВСУ", – написал мэр.

Федоров призвал жителей Мелитопольщины не верить российской пропаганде.

Пока Силы обороны Украины наносят точечные удары исключительно по противнику, цель оккупантов – любыми способами захватить как можно больше территорий, подчеркнул городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ перебросила на Запорожское направление дополнительные силы ЧВК "Вагнер". 43 автобуса с наемниками были замечены в оккупированном Мелитополе.

Позже выяснилось, что вагнеровцы обустроились на базах отдыха на Азовском побережье.

По словам Федорова, военные армии РФ на Запорожском направлении строят целые подземные бункерные "города" – оккупанты активно готовятся к обороне.