Оккупанты готовят теракт в больнице Луганской области, чтобы 'создать картинку' для обвинений ВСУ – ЦНС

Оккупационная администрация врага на временно оккупированных территориях Луганщины испытывает серьезные проблемы с настроениями местного населения. Поэтому российские оккупационные войска намерены осуществить обстрел одного из медучреждений в Луганской области.

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Местные жители высказывают возмущение из-за обостренного гуманитарного кризиса в регионе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС отметили, что одной из причин недовольства мирных жителей является переход гражданских медицинских учреждений на обслуживание российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги.

Для того чтобы дискредитировать ВСУ, оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население. По информации подполья, россияне планируют ударить именно в отделения с гражданскими.

Войска РФ системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь материалы для своих пропагандистских СМИ и цинично манипулировать гражданами.

"Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий быть максимально внимательными у объектов гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, на территории временно оккупированной Луганской области российские войска уничтожают гражданские медицинские учреждения. В городе Антрацит путинские террористы закрыли даже роддом.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Луганской области из больниц принудительно выписывают гражданских пациентов. Покинуть медучреждения заставляют даже тех, кто еще не закончил лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия несет огромные потери в Луганской области. Медучреждения региона переполнены ранеными захватчиками – их размещают даже в гинекологических и родильных отделениях.

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