Оккупанты готовятся к каннибализму из-за нехватки продуктов: перехват ГУР

Российские оккупанты на фронте в Украине местами пухнут от голода. И порой спасаться от голодной смерти они решают с помощью актов каннибализма.

Очередной такой акт может уже совсем скоро состояться в Запорожье, где некоторые россияне готовятся к превращению своих "боевых товарищей" на обед. По крайней мере, об этом всерьез задумался оккупант, разговор которого перехватили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что известно

Российское командование совсем не занимается обеспечением минимальных потребностей оккупантов. Поэтому они готовы обеспечивать их самостоятельно – отчасти очень экстремальными способами.

"В свежем радиоперехвате украинских разведчиков – новая серия хоррора с позиций российских войск в Запорожье. Из-за нехватки продовольствия оккупанты точат ножи и готовятся есть приспешников "помоложе"... Оккупанты готовятся к очередным актам каннибализма", – прокомментировали перехваченный разговор захватчика в ГУР.

На аудио, обнародованном военной разведкой, россиянин жалуется на голод и сообщает собеседнику о намерениях кардинально решить проблему.

"Друг друга сожрем, уже все, п**дец. Уже ищем, кто младший, нах*й. Я ножи наточил, мне пох*й, кого резать, нах*й! Жрать хочу, пое**ть в рот, нах*й", – рассказывает носитель "языка Пушкина и Достоевского", а по совместительству – представитель "второй армии мира", житель государства, провозгласившего себя последним бастионом "морали" и "духовности".

Не первый случай

В ГУР констатировали, что этот случай – не единственный, и что каннибализм постепенно превращается в привычную практику в рядах оккупационного войска.

Так, в июне текущего года разведка перехватила разговор российского оккупанта, который рассказывал об уже свершившемся акте каннибализма: на одном из направлений фронта такой случай зафиксирован в рядах 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Она, по крайней мере по состоянию на начало лета, была задействована в российском наступлении на Купянском направлении.

Как рассказал в перехваченном разговоре командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона упомянутой российской бригады, оккупанты в течение определенного времени искали военнослужащего с позывным "Фома", считая, что он отправился в СЗЧ. Однако реальность оказалась куда более причудливой: было установлено, что россиянина убил его "сослуживец" с позывным "Брелок". Затем в течение двух недель убийца в прямом смысле ел покойника, а впоследствии был ликвидирован украинскими воинами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из еще одного перехваченного ГУР разговора стало известно, что российское командование списывает в пехоту экипажи кораблей Черноморского флота РФ." Акция" действует для захватчиков, которые не хотят продлевать контракты и оставаться служить на своих кораблях – их без их согласия, а порой – и без ведома – переводят в штурмовые подразделения известной своими колоссальными потерями 810 бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Крыму.

