Оккупанты готовятся к обороне: в ГУР рассказали, сколько захватчиков РФ удерживает на юге Украины

На временно оккупированных территориях украинского юга находятся более 150 тысяч российских оккупантов. Их действия указывают на то, что враг готовится к обороне в ожидании украинского контрнаступления.

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В то же время, на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей захватчики устроили принудительную "эвакуацию" украинцев, под ее "ширмой" агрессор проводит конразведывательные и фильтрационные мероприятия. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк рассказал изданию РБК.

По его словам, военная разведка Украины в настоящее время не наблюдает отвода российских боевых подразделений из Запорожской и Херсонской областей. На юге враг в настоящее время удерживает около 152 тысяч личного состава. Войска государства-агрессора готовятся к обороне.

Тем временем, захватчики наращивают темпы принудительной депортации гражданских граждан с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. В частности, вывозят персонал из захваченной Россией Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре.

"Речь идет о людях, которые либо сознательно работали на агрессора, либо были вынуждены это делать. Им рассказывают, что там скоро начнутся боевые действия, что эту территорию якобы будут обстреливать и бомбить, поэтому убеждают выезжать и работать дальше с россиянами", - рассказал Черняки.

При этом под прикрытием так называемой "эвакуации" захватчики также проводят контрразведывательные и фильтрационные мероприятия. Депортируют не только коллаборантов, но и патриотически настроенных украинцев.

"Они, во-первых, не хотят, чтобы население могло наблюдать за их подготовкой к боям – то есть это определенные контрразведывательные мероприятия. Это также и фильтрационные мероприятия, поскольку, в первую очередь, происходит принудительный вывоз проукраинского населения. И в-третьих, россияне боятся проведения на этих территориях какого-то партизанского движения и внутреннего сопротивления", – объяснил представитель ГУР.

Напомним, ранее в ГУР объяснили, что стоит за разборками Пригожина, Шойгу и Герасимова. Ни один из этих персонажей не хочет остаться "крайним" в катастрофе, в которую превратилось для России вторжение в Украину. В том, что РФ ожидает геополитическое поражение и разгром на поле боя, утверждают в военной разведке, они уже не сомневаются.

Также сообщалось, что в ГУР рассказали, что в РФ набирает обороты "партизанское движение". Также предположительно будут активно развиваться внутренние протесты, касающиеся защиты прав народов РФ.

А вот заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно "снарядного голода", уверены в разведке, носят искусственный характер, хотя противостояние между ним и начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым действительно существует.