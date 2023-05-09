'Партизанское движение набирает обороты': в ГУР рассказали о 'раскачивании' в России и особой 'игре' Пригожина

Партизанское движение в России набирает обороты. Также, вероятно, будут активно развиваться внутренние протесты, касающиеся защиты прав народов РФ. А заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "снарядном голоде" носят искусственный характер, хотя противостояние между ним и начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым действительно существует.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в рамках проекта "Орестократия". В частности, он отметил, что учащение "бавовны" на территории России является следствием ее вооруженной агрессии против Украины.

"Имена всех, кто это делает, мы получим, наверное, после победы. Скажу так: это силы, которые понимают опасность путинского режима, в том числе и на территории самой РФ", – рассказал Юсов.

Он подтвердил, что вся информация о логистике и путях поставок оккупантов "безусловно, известна". Тайно им ничего не удается сделать, потому есть силы, которые будут продолжать демилитаризацию РФ.

"Это будет продолжаться, пока Россия не выведет свои войска из Украины полностью – за пределы границ 1991 года, не выдаст военных преступников и не возместит все убытки", – подчеркнул Юсов.

По словам офицера ГУР, партизанское движение в России набирает обороты.

"Если мы говорим о партизанах в классическом понимании, то это организованная структура, которая управляется из определенного центра. Если вы имеете в виду внутренние российские протесты, то думаю, что сейчас они будут значительно активнее развиваться, и особенно что касается национального вопроса и защиты прав народов РФ", – рассказал он.

Тот факт, что граждане РФ разных национальностей воюют в подразделениях Сил обороны Украины, помогая уничтожать российских захватчиков и в то же время воюя за свою родину и за ее будущее, является публичной информацией, добавил Юсов.

"Конечно, в национальном вопросе такую лидирующую позицию всегда занимает Кавказ. Считаю, что там события будут разворачиваться так же стремительно", – отметил он.

Юсов также прокомментировал заявления Пригожина об отводе вагнеровцев из Бахмута и обвинениях с его стороны Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу:

"Желаем успехов всем участникам соревнований в этой ситуации, это пауки [в банке]. Действительно, такое противостояние есть. Пригожин с одной стороны, с другой стороны Герасимов. Информация, которую Пригожин озвучивает о дефиците БК, имеется и имеет искусственный характер. То есть, с одной стороны, дефицит БК, в принципе, наблюдается у оккупантов, но по отношению к "Вагнеру" это целенаправленная политика. Для них ситуация была лучше, когда оккупационным корпусом в Украине командовал Суровикин. После того, как его сместили, мы постоянно слышим крик".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Новосибирске партизаны сожгли боевой самолет Су-24 на территории авиазавода. Таким образом они поздравили путинский режим с днем победы.

– Пригожин и Кадыров заявили о намерении заменить вагнеровцев боевиками "Ахмат" в Бахмуте. Такое решение оккупанты аргументировали якобы истощением сил ЧВК "Вагнер".

– 4 мая Пригожин потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал Шойгу и Герасимова. Позже он заявил, что 10 мая "Вагнер" якобы намерен выйти из Бахмута.