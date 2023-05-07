Почему Пригожин решил поменяться местами с Кадыровым: в ISW сообщили плохие новости для Путина

Два российских военных преступника – главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и главарь Чечни Рамзан Кадыров заявили о намерении заменить "вагнеровцев" на боевиков "Ахмат" в городе Бахмут Донецкой области. Такое решение оккупанты аргументировали якобы истощением сил ЧВК "Вагнер" и попыткой чеченцев захватить полностью город.

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Однако на самом деле Пригожин и Кадыров могут разыгрывать карту, с помощью которой обвинят минобороны РФ и регулярные российские войска в неудаче в Бахмуте. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Накануне Кадыров заявил Пригожину, что направил письмо диктатору Владимиру Путину, в котором сообщил о своей готовности взять Бахмут, и заявил, что чеченские боевики уже разрабатывают с минобороны России стратегию по захвату чеченцами позиций "вагнероцев".

Пригожин и Кадыров, вероятно, стремятся представить регулярные российские войска неэффективными и поставить условия, чтобы возложить вину за неудачи России в районе Бахмута на минобороны. Решение военных преступников отражает недоверие Пригожина к российскому военному командованию и попытку позиционировать себя как независимого от российского военного руководства. Кроме того, Пригожин пытается сохранить лицо перед Путиным из-за неудач "вагнеровцев" в Бахмуте.

Кадыров, в свою очередь, пытается извлечь выгоду из положительного репутационного эффекта от вступления в операцию, опираясь на личную известность Пригожина. Главарь Чечни недавно встретился с несколькими высокопоставленными российскими чиновниками, что, вероятно, улучшит его репутацию в российских политических кругах.

По мнению аналитиков, переход от войск ЧВК "Вагнер" к войскам "Ахмата" также может создать условия для того, чтобы обвинить минобороны России в будущих неудача. При этом само минобороны РФ может помешать чеченцам занять позиции "вагнероцев" в Бахмуте.

Также эксперты ISW заявили, что предположение Кадырова о том, что "Ахмат" сможет быстро продвинуться в Бахмуте и занять его "за считанные часы", является типичным кадыровским хвастовством и не учитывает тактическую ситуацию в городе.

В свою очередь минобороны России еще не отреагировало на заявления Пригожина и Кадырова о Бахмуте. По оценкам ISW, российские оккупанты, вероятно, переориентируют процессы тылового обеспечения и обеспечения на переход к оборонительным операциям в большинстве районов театра военных действий в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления. Молчание минобороны РФ также отражает сознательное решение не компенсировать неудачи ЧВК "Вагнер" и не успокаивать истерику Пригожина.

Напомним, истеричное заявление главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы "выходе" боевиков из Бахмута Донецкой области является следствием нарастающего конфликта между ЧВК и руководством минобороны страны-террориста РФ. Показательное выступление военного преступника на фоне трупов "вагнеровцев" свидетельствует о том, что наступил новый этап в конфликте между военно-политическими "элитами" России.

Недавно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение к военному командованию РФ на фоне тел ликвидированных в Украине наемников. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Также Пригожин заявил, что 10 мая наемники этой ЧВК якобы намерены выйти из Бахмута. Такое решение он объяснил необходимостью "зализывать раны" и острым снарядным голодом, который испытывают "вагнеровцы".

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о так называемом выходе наемников из Бахмута. На данный момент не фиксируется отвода оккупантов в этом районе.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что оккупационные войска пытаются захватить украинский город Бахмут Донецкой области до 9 мая, для чего стягивают туда дополнительные силы из ЧВК "Вагнер". Поэтому заявления владельца этой частной военной компании Евгения Пригожина о планах выйти из Бахмута 10 мая могут быть обманом.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало кадры из Бахмута Донецкой области. На них видно, как один из районов города, в котором находятся наши защитники, пылает после вражеского удара. На землю и многоэтажки падали раскаленные части российских снарядов.

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