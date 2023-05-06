Заявление главаря ЧВК 'Вагнер' о 'выходе' из Бахмута свидетельствует о нарастании конфликта между Шойгу и Пригожиным – ЦНС

Истеричное заявление главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы "выходе" боевиков из Бахмута Донецкой области является следствием нарастающего конфликта между ЧВК и руководством минобороны страны-террориста РФ. Показательное выступление военного преступника на фоне трупов "вагнеровцев" свидетельствует о том, что наступил новый этап в конфликте между военно-политическими "элитами" России.

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Позиция Шойгу относительно поставки боеприпасов для "вагнеровцев" прежде всего связана с личным конфликтом с Пригожим в борьбе за влияние в Кремле. Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Военно-политическое руководство страны-агрессора изначально рассматривало наемников ЧВК "Вагнер" как пушечное мясо. Однако в течение последних месяцев Пригожин не может пополнить ряды ЧВК новыми боевиками, так как минобороны РФ системно уменьшало потенциал "вагнеровцев". Это в свою очередь привело к ослаблению влияния самого Пригожина.

Кремлевский диктатор Владимир Путин рассматривает рост влияния отдельных военных формирований как потенциальную угрозу режиму и использует различные методы для сдерживания. Страх диктатора в свою очередь привел к балансировке между военными элитами и осторожному ограничению отдельных военных формирований в ресурсах.

Так как заявление Пригожина о якобы выводе ЧВК "Вагнер" не имеет ничего общего с реальностью, оно может нести двойную миссию. Кроме медийного удара по министру обороны России Шойгу, за заявлением может скрываться попытка дезориентировать Силы обороны Украины.

При этом ресурс ЧВК "Вагнер" действительно исчерпывается, что является большой проблемой для Пригожина. Поэтому он решил расшатывать ситуацию и увеличить уровень недоверия к Шойгу. Однако такие шаги могут быть небезопасны для самого Пригожина, и он надеется, что медийность его спасет.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение к военному командованию РФ на фоне тел ликвидированных в Украине наемников. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Также Пригожин заявил, что 10 мая наемники этой ЧВК якобы намерены выйти из Бахмута. Такое решение он объяснил необходимостью "зализывать раны" и острым снарядным голодом, который испытывают "вагнеровцы".

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о так называемом выходе наемников из Бахмута. На данный момент не фиксируется отвода оккупантов в этом районе.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что оккупационные войска пытаются захватить украинский город Бахмут Донецкой области до 9 мая, для чего стягивают туда дополнительные силы из ЧВК "Вагнер". Поэтому заявления владельца этой частной военной компании Евгения Пригожина о планах выйти из Бахмута 10 мая могут быть обманом.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало кадры из Бахмута Донецкой области. На них видно, как один из районов города, в котором находятся наши защитники, пылает после вражеского удара. На землю и многоэтажки падали раскаленные части российских снарядов.

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