Пригожин рассказывает "сказки": враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая, – Маляр

Российские оккупационные войска пытаются захватить украинский город Бахмут Донецкой области до 9 мая, для чего стягивают туда дополнительные силы из ЧВК "Вагнер". Заявления владельца этой частной военной компании Евгения Пригожина о планах выйти из Бахмута 10 мая могут быть обманом.

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Это следует из сообщения заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, опубликованного в ее Telegram-канале. Напомним: 5 мая Пригожин пожаловался на снарядный голод и заявил, что с 10-го числа его наемники якобы будут выходить из Бахмута и "передавать" позиции подразделениям, которые подчиняются минобороны РФ.

В этот же день Маляр написала, что враг "изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль" к особой для Кремля дате.

"Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", – заявила представительница МО Украины.

Она заверила, что Силы обороны не дают противнику прорвать оборону. "Кроме того, огнем украинской артиллерии уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев", – добавила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Главном управлении разведки МО Украины прокомментировали заявление Пригожина о так называемом выходе наемников ЧВК из Бахмута. По состоянию на 5 мая наша разведка не фиксировала никаких отводов оккупантов в этом районе.

– Представитель ГУР Андрей Черняк предположил: Пригожин ноет о якобы "снарядном голоде", потому что не может выполнить обещание о захвате города до 9 мая.

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