В Бахмуте 'вагнеровцы' обстреляли позиции ВСУ зажигательными боеприпасами. Видео

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало кадры из Бахмута Донецкой области. На них видно, как один из районов города, в котором находятся наши защитники, пылает после вражеского удара.

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На землю и многоэтажки падали раскаленные части российских снарядов. Видео, снятое с дрона, было опубликовано на странице ССО в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Стоим! Воины ССО вместе с побратимами продолжают защищать Бахмут!" – сказано в подписи.

Российские пропагандисты тоже распространили эти кадры в своих каналах. Они писали, что по кварталу Бахмута, где находятся Силы обороны Украины, ударили наемники частной военной компании "Вагнер".

По данным россиян, позиции ВСУ атаковали с применением зажигательных реактивных снарядов 9М22С для реактивных систем залпового огня "Град".

Эти неуправляемые снаряды предназначены для поражения живой силы и техники противника путем создания массовых очагов пожара, а также непосредственным попаданием по позициям.

Пресс-служба ССО в комментарии одному из украинских СМИ подтвердила, что враг применил зажигательные снаряды, в том числе фосфорные. Россияне пытаются окончательно стереть Бахмут с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Минобороны говорят, что российские оккупационные войска пытаются захватить Бахмут Донецкой области до 9 мая, для чего стягивают туда дополнительные силы ЧВК "Вагнер".

– Украинские воины, защищающие город-крепость Бахмут, продолжают наносить потери наемникам из ЧВК "Вагнер". В частности, они взорвали склады боеприпасов захватчиков на Бахмутском направлении.

– Воины Вооруженных сил Украины, защищающие город, рассказали о ситуации на первой линии обороны. Они отметили, что основным преимуществом врага является количество живой силы, однако украинские бойцы превосходят противника качественно.

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