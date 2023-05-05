'У россиян численное преимущество, у нас – качественное': воины ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте. Фото и видео

За город Бахмут в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Воины Вооруженных сил Украины, защищающие город, рассказали о ситуации на первой линии обороны. Они отметили, что основным преимуществом врага является количество живой силы, однако украинские бойцы превосходят противника качественно.

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Об этом защитники сказали проекту Ukrainian Witness ("Украинский Свидетель"), съемочная группа которого побывала в Бахмуте в апреле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Город показали бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова с позывным "Рыба".

Относительно качества пушечного мяса, которым Россия обвиняет Бахмут, высказался командир бригады. Иногда захватчики, судя по всему, находятся под влиянием запрещенных препаратов, по-другому объяснить их поведение на поле боя сложно.

"Брали пленного, нашли у него таблетки. Мы не знаем, что это такое, но не исключаем, что какие-то психотропные. Трудно найти какое-нибудь другое объяснение тому, что они лезут и лезут, даже под минометным огнем", – рассказал военный.

В Бахмуте дает о себе знать преимущество россиян в артиллерии, ее соотношение примерно 1:8. По словам украинских защитников, боеприпасов им хватает, однако в случае, например, с минометами, они просто не успевают перекрывать огонь противника.

"Если противник продавит здесь, то слева и справа от меня будет тир", – говорит боец с позывным "Паркер". Его подразделение удерживает в Бахмуте очень важную позицию.

Интенсивность боев в городе достигла максимума, но там, несмотря на это, все еще остаются гражданские. В основном это пожилые люди, но есть и молодежь. Украинские военные продолжают уговаривать их эвакуировать вместе с волонтерами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Минобороны говорят, что российские оккупационные войска пытаются захватить Бахмут Донецкой области до 9 мая, для чего стягивают туда дополнительные силы из ЧВК "Вагнер".

– Украинские снайперы из Сил специальных операций провели ночную охоту на российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. В итоге они ликвидировали десяток врагов.

– Украинские воины, защищающие город-крепость Бахмут, продолжают наносить потери наемникам из ЧВК "Вагнер". В частности, они взорвали склады боеприпасов захватчиков на Бахмутском направлении.

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