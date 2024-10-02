Оккупанты готовятся к штурмам на Запорожском направлении: Волошин назвал цель врага. Карта

Российские войска активизируют подготовку к штурмовым действиям в Запорожском направлении. Их целью является выход к административным границам Донецкой области и захват города Запорожья.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Радио Свобода". Волошин подчеркнул, что противник сосредотачивает силы для проведения штурмовых действий в районах Приютного и Роботиного.

"Отмечаю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это у Приютного и у Роботиного. Возле Приютного цель этих действий для того, чтобы совершить штурм и продвижение в направлении Великой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и оставшиеся там территории и перерезать логистические пути украинским соединениям, которые обороняют и Угледар, и далее Курахово. ", – рассказал он.

В районе Роботиного также формируются подразделения, планирующие атаковать украинские позиции.

"Для того, чтобы тоже совершать действия штурмовые по захвату наших позиций, которые есть сегодня на так называемом Роботинском этом выступлении. И двигаться дальше на Орехов", – добавил Волошин.

Спикер 118 отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Пелих также подтвердил наличие тяжелой техники, направленной на это направление, включая не российские транспортные средства. Он отметил, что российские силы, вероятно, намерены атаковать Роботинское выступление.

"Очевидно, что они готовятся. Выглядит так, что им это Роботинский выступление мозолит глаза. И они бы хотели однозначно максимум его срезать, или пойти дальше, ведь в планах – захватить и Запорожье, ведь они если бы его присоединили к Российской Федерации, но город дальше является украинским", – объяснил Пелих.

Напомним, в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

О захвате Угледара российские пропагандисты начали сообщать накануне, 1 октября. Между тем, аналитики ISW опосредованно подтверждение контроля захватчиков над разрушенным городом увидели в геолокированных кадрах, на которых россияне развешивают свои "аквафреши" в разных частях населенного пункта. В то же время эксперты добавили, что бои за Угледар стоили России колоссальных потерь, а контроль над городом не поможет быстрому продвижению захватчиков в Донецкой области.

Вечером 1 октября об оккупации Угледара российскими войсками заявили в DeepState, однако тогда в 72-й ОМБр, оборонявшей город более двух лет, заявляли, что часть населенного пункта еще контролируется украинскими воинами, а приказа о выходе из него защитники не получали.