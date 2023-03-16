Оккупанты готовятся возобновить наступление на Угледар, из Бердянска отбуксировали баржу с краденым украинским зерном – Генштаб

Большая битва за Бахмут продолжается. Вместе с тем оккупанты готовят новое наступление в районе Угледара на юге Донбасса. Как известно, захватчики потерпели там ощутимое поражение в первой половине февраля.

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Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в вечерней сводке в четверг, 16 марта.

"На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки. Продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар", – говорится в сведении.

По данным Генштаба, в течение суток по состоянию на 18:00 авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 радиолокационные станции, а также состав горюче-смазочных материалов врага.

Противник за это время нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Тимоновичи Черниговской области; Атинское, Волфинское, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; Лемищине, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Бударки, Амбарное, Каменка и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области, а также Невское и Белогоровка – Луганской.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Ивановского и Григоровки. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки. Продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Невельское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Запорожье; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Зимовщик и Днепровское Херсонской области и Херсон.

Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. В городе Бердянск Запорожской области из акватории морского порта отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники за последние сутки в районе Бахмута ликвидировали 225 российских оккупантов и "затрехсотили" еще 306 российских военных. Захватчики активно пытаются идти в атаку, не жалея живой силы, и несут большие потери.

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