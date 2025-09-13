Оккупанты хотят превратить разрушенную 'Азовсталь' в Мариуполе в парк с 'музеем космонавтики': раскрыты циничные планы врага

Российские захватчики собираются устроить на территории разрушенного мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" "постиндустриальный парк". На месте, где украинские воины держали оборону в полной осаде города, оккупанты собрались открыть аттракцион и "музей космонавтики".

О намерениях врага рассказали в Мариупольском городском совете. Там отметили, что Россия последовательно пытается стереть память о трагедии и обороне Мариуполя.

Что известно

В горсовете Мариуполя отметили, что россияне хотят превратить "Азовсталь" в аттракцион с "башней микрогравитации".

"Российские пропагандистские медиа сообщают, что оккупанты планируют создать на территории мариупольского "Азовстали" постиндустриальный парк с "музеем космонавтики". Сохранившуюся 250-метровую трубу ТЭЦ они хотят превратить в "башню микрогравитации" с лифтом и смотровой площадкой", – указано в сообщении.

В Мариупольском горсовете уточнили, что это уже не первая фантазия оккупантов относительно будущего разрушенного меткомбината. Однако до сих пор все предыдущие проекты так и оставались на бумаге, не переходя даже в начальную стадию реализации. В частности, буквально несколько дней назад появилась информация, что на территории "Азовстали" оккупанты планируют построить военный объект.

В то же время в горсовете оккупированного города четко осознают, почему Россия разрабатывает такие проекты.

"Азовсталь" был одним из крупнейших металлургических предприятий Украины до российского полномасштабного вторжения. В 2022 году завод стал местом героической обороны, где защитники города почти три месяца сдерживали российскую армию во время осады Мариуполя. Такие проекты — попытка оккупантов стереть память о трагедии и украинской обороне", – подчеркнули там.

