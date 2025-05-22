Российские оккупанты готовятся сделать из разрушенных городов Донетчины очередную декорацию для своей пропагандистской машины. Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин предложил превратить уничтоженные кварталы Донбасса в "музей трагедии" - якобы из-за "атаки ВСУ".

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По словам Пушилина, оккупационная администрация планирует "законсервировать" руины, чтобы "сохранить память" и даже показывать их туристам - как "пример сталинграда".

"Российские террористы планируют "законсервировать" разрушенные ими же кварталы Донетчины - "чтобы сохранить память о трагедии от атак ВСУ". Об этом заявил главарь оккупационной администрации Денис Пушилин. Он предлагает показывать руины туристам - "как пример сталинграда". Мол, пусть видят, "что бывает, когда приходит Украина", - сообщили в ЦНС.

Однако правда заключается в обратном: эти города были уничтожены именно российскими войсками. Именно Россия беспощадно обстреливала Бахмут, Марьинку, Авдеевку, Покровск и десятки других городов и сел Донбасса. И теперь, вместо того чтобы восстанавливать украденные земли, оккупанты хотят превратить их в "зал славы" для оправдания собственной агрессии.

В Центре национального сопротивления отмечают: это еще одна информационная операция Кремля, направленная на искажение правды, стирание украинской идентичности и легитимизацию собственных военных преступлений.

Напомним, когда-то живой и шумный, Торецк Донецкой области сегодня выглядит, как из кадров апокалипсиса. До полномасштабной войны здесь жили почти 40 тысяч украинцев - работали шахты, заводы, школы, кружки. А сейчас - линия фронта, пожарища, тишина и разрушенные здания.

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