Оккупанты хотят захватить плацдарм на островах на Днепре: в Силах обороны рассказали о ситуации. Карта

Россияне не прекращают попыток захватить один из островов на Приднепровском направлении. Это позволило бы захватчикам усилить огневое воздействие, в частности, на правобережье Днепра.

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Сейчас упомянутый небольшой плацдарм на Днепре пребывает под контролем Силы обороны, которые не дают врагу там закрепиться. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире Общественного радио.

"На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток взять под контроль небольшой плацдарм на островной зоне, на одном из островов. И дальше уже осуществлять с этого плацдарма огневое воздействие на Днепр, на правый берег, на днепровские проливы. Противник этих попыток не оставляет и совершает такие действия ежедневно. Это небольшие штурмы, назовем их так. Больше похожи на разведывательно-поисковые действия, когда вражеская группа пытается переправиться, захватить определенный плацдарм, на нем закрепиться и оттуда уже осуществлять воздействие", – отметил военный.

Впрочем, препятствием на пути к реализации намерений захватчиков стоят Силы обороны, которые еще в "зародыше" прекращают все попытки врага.

Также параллельно на Приднепровском направлении оккупанты усиливают обстрелы населенных пунктов на освобожденной части Херсонщины. Делают они это, по мнению Волошина, с определенным умыслом.

"Враг не уменьшает, а даже увеличивает обстрелы прибрежных территорий. Самого Херсона и территориальных громад, которые расположены на правом берегу. Оккупанты увеличивают удары дронами-камикадзе и пытаются создать, у меня создается такое впечатление, мертвую зону вдоль Днепра. Чтобы там не было ни одного уцелевшего здания, ни единого укрытия. Враг не прекращает там удары именно по гражданской инфраструктуре", – подчеркнул спикер Сил обороны юга.

Волошин также констатировал, что на Приднепровском направлении захватчики максимально применяют дроны разных типов.

"Это у нас одно из направлений, где больше всего враг применяет именно беспилотные летательные аппараты. Ежедневно там мы фиксируем более 200-220 ударов FPV-дронами. Это один из самых высоких показателей вообще по всей линии боевого столкновения. Если, например, по всей линии боевого столкновения за сутки фиксируется 3 тысячи, то каждый 15 FPV-дрон фиксируется именно здесь, на Херсонском направлении" , – подчеркнул военный.

Напомним, ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о попытке прорыва армии РФ. По его словам, самая сложная ситуация сейчас складывается на Покровском направлении.

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