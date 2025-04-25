Наиболее жесткая ситуация на Покровском направлении: Сырский доложил Зеленскому о попытке прорыва армии РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за минувшие сутки, 24 апреля, на фронте зафиксировано более 150 российских атак против позиций Сил обороны и более 4500 обстрелов, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении

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Об этом он рассказал на своем канале в Telegram после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам президента, войска РФ пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия, но получили достойный отпор.

"Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак", – отметил Зеленский.

Глава государства отметил воинов 72-й отдельной механизированной бригады и 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, нанесших оккупанту ощутимые потери.

Также президент рассказал об эффективных действиях 100-й отдельной механизированной бригады и 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, "проявляющих необходимые устойчивость и результативность".

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что по состоянию на 22:00 на фронте произошло 133 боестолкновения.

На Покровском направлении россияне 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Котляровка, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали в районах Торецка, Леонидовки и в сторону Дилиевки и Новоспасского.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боеприкосновений в районах Временного Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки, а на Лиманском россияне 14 раз атаковали возле Нового Колодца, Торского, Ямполевки и в направлениях Ольговки, Ридко.

Как сообщал OBOZ.UA, Сырский отметил, что с начала 2025 года армия России потеряла на фронте в Украине почти 155 тысяч солдат. Наши защитники ежедневно уничтожают врага по всей фронтовой линии.

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