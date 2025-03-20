Оккупанты хранят БК на разрушенном заводе в Луганске: в 'Атеше' раскрыли подробности и намекнули на 'бавовну'. Фото

Российские захватчики как склад боеприпасов используют Луганский машиностроительный завод, по которому уже наносились удары. Украинские партизаны в оккупированном городе заметили, что агрессор принимает меры по маскировке на территории "Машзавода-100".

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Фотографиями, сделанными в Луганске, поделился Telegram-канал "Атеш" утром 20 марта. Агент этого партизанского движения провел разведку местности.

"Видимо, командование приняло решение хранить БК именно там, поскольку думает, что в такой разрухе никто искать не будет и два раза в одно место не прилетает. Тем не менее, принимаются меры по маскировке", – сообщили патриоты.

Они подчеркнули, что информация уже есть в распоряжении Сил обороны Украины – "для соответствующей реакции". После намека на грядущую "бавовну" участники "Атеш" посоветовали местным жителям держаться подальше от этого объекта.

Партизанское движение открыто к сотрудничеству. "Мы призываем жителей оккупированных территорий присоединяться к нашему движению для борьбы с оккупантами. Гарантируем анонимность и достойное вознаграждение!" – написали представители "Атеш".

Как писал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" заявили, что российские оккупанты усиливают репрессии против украинцев в захваченном с 2014 года Луганске. Под прицелом оказались проукраински настроенные граждане. На людей оказывают давление, им устраивают допросы, часть граждан вскоре отправляют "на подвал".

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