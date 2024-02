Силы обороны добились успехов на линии Купянск – Сватово – Кременная: окупанты продолжают наступление. Карта

И российские, и украинские войска добились подтвержденных успехов на линии Купянск – Свавтово – Кременная. Оккупанты незначительно продвинулись к северо-западу от Синьковки и к западу от Кременной, в результате чего приблизились к Терновому и действуют в двух километрах от его окраин. В свою очередь Силы обороны Украины вернули некоторые тактические позиции к западу от Кременной; позиционнные бои продолжаются.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 12 февраля. Как отмечают аналитики, на геолоцированных кадрах, опубликованных 12 февраля, видно, что войска РФ незначительно продвинулись к северо-западу от района Синьковка – озеро Лиман (к северо-востоку от Купянска).

Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные тогда же, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к востоку от Тернового (к западу от Кременной) и сейчас действуют в пределах двух километров от окраин самого Тернового.

В свою очередь геолоцированные кадры за 11 февраля показывают, что ВСУ вернули некоторые тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполовки (к западу от Кременной).

Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях к северо-востоку от Купянска в районе Ивановки, Синьковки и озера Лиман; юго-восточнее Купянска в районе Табаевки и Тимковки; к западу от Кременной в районе Тернового и Ямполовки; юго-западнее Кременной возле Дибровы; и южнее Кременной возле Белогоровки.

Один из российских "военкоров" заявил, что российские войска якобы вытеснили украинские с некоторых позиций в западной части Белогоровки, хотя ISW не обнаружила визуальных подтверждений этому утверждению.

При этом в ISW не подтверждают заявленного россиянами продвижения оккупантов в районе Богдановки и Клещиевки на Бахмутском направлении. Российские "военкоры" утверждают, что захватчики якобы продвинулись на один километр по шоссе О0506 Бахмут – Часов Яр в направлении Хромового, Богдановки (к северо-западу от Бахмута) и возле Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).

"Однако ISW не увидела визуального подтверждения этих утверждений. Под Богдановкой продолжались позиционные бои; западнее Бахмута возле Ивановского; юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки; и южнее Бахмута в районе Майорского, Южного и Нью-Йорка", – отмечают аналитики.

Кроме того, ВСУ недавно несколько продвинулись юго-западнее Донецка, где так же продолжаются позиционные бои. Геолоцированные кадры за 11 февраля показывают, что украинские силы в незначительной степени продвинулись к северо-востоку от Победы (юго-западнее Донецка).

Один из российских "военкоров" при этом утверждал, что оккупанты якобы продвинулись вдоль трассы T0524 Угледар – Победа в направлении Победы и захватили дополнительные позиции непосредственно к югу от населенного пункта, а другой заявил, что захватчики якобы продвинулись на фланг этого населенного пункта. Позиционные бои продолжались у Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки.

Относительно Авдеевки аналитики не обнаружили визуальных доказательств новых заявлений московских пропагандистов о якобы дальнейшем продвижении оккупантов в город. Часть "военкоров" утверждала, что войска РФ якобы пересекли железнодорожную линию в Авдеевке и закрепились на дачной территории к западу от железной дороги, однако другие признавали, что эти сообщения не подтверждены.

Пропагандисты также заявляют, что оккупанты продолжают продвигаться вдоль улицы Чистякова и переулка Железнодорожного в северной части Авдеевки и продвинулись на 300 метров вглубь вдоль узкого участка фронта на юге Авдеевки шириной около 450 м.

Также они заявляли, что войска РФ якобы продвинулись в лесополосе к востоку от Опытного (юго-западнее Авдеевки) и далее в Первомайское (юго-западнее Авдеевки). В ISW не нашли визуального подтверждения ни одного из этих российских заявлений.

На Запорожье Силы обороны Украины имеют подтвержденные наступательные усилия на фоне позиционных боев. Геолоцированные кадры за 12 февраля показывают, что ВСУ продвинулись к западу от Пятихаток (28 км северо-западнее Работино) возле Каменского, хотя это продвижение, вероятно, не было недавним, отмечают в ISW.

В то же время кремлевский "военкор" утверждал, что захватчики якобы продвинулись вблизи Новопрокоповки (южнее Работино), но визуального подтверждения этого не обнаружено. Генштаб ВСУ заявил о безуспешных атаках российских войск вблизи Работино и Новопокровки (к северо-востоку от Работино).

Также в Генштабе заявили, что оккупанты безуспешно атаковали на левобережье Херсонской области в районе Крынок.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики также отметили, что Москва хочет ограничить въезд субъектам, которых Кремль называет "нежелательными". Это происходит в рамках усилий по цензуре для оппозиционных СМИ и разрыву связей между Россией и иностранными и международными неправительственными организациями. Цель – не мешать Путину "победить" на выборах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!