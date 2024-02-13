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Силы обороны добились успехов на линии Купянск – Сватово – Кременная: окупанты продолжают наступление. Карта

Анна Паскевич
War
4 минуты
7,8 т.
Силы обороны добились успехов на линии Купянск – Сватово – Кременная: окупанты продолжают наступление. Карта

И российские, и украинские войска добились подтвержденных успехов на линии Купянск – Свавтово – Кременная. Оккупанты незначительно продвинулись к северо-западу от Синьковки и к западу от Кременной, в результате чего приблизились к Терновому и действуют в двух километрах от его окраин. В свою очередь Силы обороны Украины вернули некоторые тактические позиции к западу от Кременной; позиционнные бои продолжаются.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 12 февраля. Как отмечают аналитики, на геолоцированных кадрах, опубликованных 12 февраля, видно, что войска РФ незначительно продвинулись к северо-западу от района Синьковка – озеро Лиман (к северо-востоку от Купянска).

Силы обороны добились успехов на линии Купянск – Сватово – Кременная: окупанты продолжают наступление. Карта

Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные тогда же, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к востоку от Тернового (к западу от Кременной) и сейчас действуют в пределах двух километров от окраин самого Тернового.

В свою очередь геолоцированные кадры за 11 февраля показывают, что ВСУ вернули некоторые тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполовки (к западу от Кременной).

Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях к северо-востоку от Купянска в районе Ивановки, Синьковки и озера Лиман; юго-восточнее Купянска в районе Табаевки и Тимковки; к западу от Кременной в районе Тернового и Ямполовки; юго-западнее Кременной возле Дибровы; и южнее Кременной возле Белогоровки.

Один из российских "военкоров" заявил, что российские войска якобы вытеснили украинские с некоторых позиций в западной части Белогоровки, хотя ISW не обнаружила визуальных подтверждений этому утверждению.

Силы обороны добились успехов на линии Купянск – Сватово – Кременная: окупанты продолжают наступление. Карта

При этом в ISW не подтверждают заявленного россиянами продвижения оккупантов в районе Богдановки и Клещиевки на Бахмутском направлении. Российские "военкоры" утверждают, что захватчики якобы продвинулись на один километр по шоссе О0506 Бахмут – Часов Яр в направлении Хромового, Богдановки (к северо-западу от Бахмута) и возле Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).

"Однако ISW не увидела визуального подтверждения этих утверждений. Под Богдановкой продолжались позиционные бои; западнее Бахмута возле Ивановского; юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки; и южнее Бахмута в районе Майорского, Южного и Нью-Йорка", – отмечают аналитики.

Кроме того, ВСУ недавно несколько продвинулись юго-западнее Донецка, где так же продолжаются позиционные бои. Геолоцированные кадры за 11 февраля показывают, что украинские силы в незначительной степени продвинулись к северо-востоку от Победы (юго-западнее Донецка).

Один из российских "военкоров" при этом утверждал, что оккупанты якобы продвинулись вдоль трассы T0524 Угледар – Победа в направлении Победы и захватили дополнительные позиции непосредственно к югу от населенного пункта, а другой заявил, что захватчики якобы продвинулись на фланг этого населенного пункта. Позиционные бои продолжались у Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки.

Силы обороны добились успехов на линии Купянск – Сватово – Кременная: окупанты продолжают наступление. Карта

Относительно Авдеевки аналитики не обнаружили визуальных доказательств новых заявлений московских пропагандистов о якобы дальнейшем продвижении оккупантов в город. Часть "военкоров" утверждала, что войска РФ якобы пересекли железнодорожную линию в Авдеевке и закрепились на дачной территории к западу от железной дороги, однако другие признавали, что эти сообщения не подтверждены.

Пропагандисты также заявляют, что оккупанты продолжают продвигаться вдоль улицы Чистякова и переулка Железнодорожного в северной части Авдеевки и продвинулись на 300 метров вглубь вдоль узкого участка фронта на юге Авдеевки шириной около 450 м.

Также они заявляли, что войска РФ якобы продвинулись в лесополосе к востоку от Опытного (юго-западнее Авдеевки) и далее в Первомайское (юго-западнее Авдеевки). В ISW не нашли визуального подтверждения ни одного из этих российских заявлений.

Силы обороны добились успехов на линии Купянск – Сватово – Кременная: окупанты продолжают наступление. Карта

На Запорожье Силы обороны Украины имеют подтвержденные наступательные усилия на фоне позиционных боев. Геолоцированные кадры за 12 февраля показывают, что ВСУ продвинулись к западу от Пятихаток (28 км северо-западнее Работино) возле Каменского, хотя это продвижение, вероятно, не было недавним, отмечают в ISW.

В то же время кремлевский "военкор" утверждал, что захватчики якобы продвинулись вблизи Новопрокоповки (южнее Работино), но визуального подтверждения этого не обнаружено. Генштаб ВСУ заявил о безуспешных атаках российских войск вблизи Работино и Новопокровки (к северо-востоку от Работино).

Силы обороны добились успехов на линии Купянск – Сватово – Кременная: окупанты продолжают наступление. Карта
Силы обороны добились успехов на линии Купянск – Сватово – Кременная: окупанты продолжают наступление. Карта

Также в Генштабе заявили, что оккупанты безуспешно атаковали на левобережье Херсонской области в районе Крынок.

Силы обороны добились успехов на линии Купянск – Сватово – Кременная: окупанты продолжают наступление. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики также отметили, что Москва хочет ограничить въезд субъектам, которых Кремль называет "нежелательными". Это происходит в рамках усилий по цензуре для оппозиционных СМИ и разрыву связей между Россией и иностранными и международными неправительственными организациями. Цель – не мешать Путину "победить" на выборах.

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