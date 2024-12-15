23 КНДРовца вместе с оккупантами: потери врага на Курщине показали на видео с дрона

Командир 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем Вооруженных сил Украины "Птахи Мадяра" Роберт Бровди "Мадяр" показал видео успешного удара по силам РФ на Курщине. На опубликованных кадрах ликвидированные оккупанты лежат на земле вместе с военными из Северной Кореи.

Видео дня

Видео "Мадяр" опубликовал в своем Telegram-канале. По словам защитника, оно было снято утром в воскресенье, 15 декабря.

Потери оккупантов стали результатом "слаженной и насыщенной совместной работы" пилотов FPV-дронов "Птиц Мадяра", 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, 36-й отдельной бригады, 1-й и 17-й танковых бригад, рассказал "Мадяр".

"Курщина, тепленькое еще, утренний воскресный роз**б. Один из десятка массовых раз**бов червей за сегодня. Конкретно здесь 22 е*лика (судя по кадрам, ликвидировано 23 оккупанта. – Ред.). Второй в штабеле – комсомолец, до сих пор голосующий за Путина. Корейцы в перемешку с гадями-болотиными в очередной раз поперли вместе со снегом, как тараканы", – написал командир бригады.

"Мадяр" добавил, что видео было снято FPV-дроном.

По словам военного, после каждой волны штурма приезжают группы по четыре или пять солдат КНДР на багги, которые "выстраивают нашинкованные тушки в ленту" и маскируют лица "отпетых".

На видео показано, как одна из таких корейских багги "петляет с уже ликами" после осколочного прихода FPV по пехоте.

Днем бой продолжается, сообщил "Мадяр". Только на указанном участке фронта Силы обороны обезвредили около 50 оккупантов.

"Но день еще впереди. Каб**а вам, морковные. Не туда вы рогами толкнулись", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что 14 декабря армия КНДР впервые совершила массированную атаку на ВСУ в Курщине, вблизи Суджи. Воины 92-й и 95-й украинских бригад отразили штурм корейцев, действовавших при поддержке армии РФ.

В ISW указали, что атаки с участием солдат из КНДР на Курщине обернулись для них потерями. По мнению аналитиков, если командование РФ будет использовать северокорейские силы в крайне изнурительных операциях, как и россиян, КНДР будет трудно усвоить уроки по боевым действиям на стороне Москвы.

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