Оккупанты истощены, но силы у них еще есть: защитник Бахмута ''Мадяр'' о ситуации в городе. Видео

Оккупанты взяли "штурмовую паузу" в городе Бахмут Донецкой области. Российские солдаты сконцентрировались на огневой деятельности – работает артиллерия и грады, продолжаются стрелковые бои.

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Об этом сообщил украинский защитник "Мадяр" в своем Telegram-канале. В армии РФ происходит ротация на Бахмутском направлении – вместо наемников ПВК "Вагнер" на позиции заходят регулярные войска. Силы оккупантов на фронте снизились (чтоб смотреть видео, доскролльте новость до конца).



"Ночью было интенсивно горячо. Это было спровоцировано нашими активными действиями. Основной парад действий развивается на северном и южном фланге. Длительные ночные бои дали свой результат – враг не продвинулся и получился значительные потери в личном составе. Как результат, их силы истощились", – заявил украинский защитник.

Как сообщил "Мадяр", сегодняшний день, 16 февраля, был одним из наиболее спокойных дней за последнее время.

"Но это ничего не значит. Враг сконцентрировал значительные силы по периметру города. Мы будем выполнять свою миссию по уничтожению врага тут", – добавил он.

Также воин добавил, что российские оккупанты прячутся в домах украинцев, которые вынуждены были покинуть город. Однако, далее враг пройти не может.

"Мадяр" отметил отличную работу всех военнослужащих, которые "стоят" на данном направлении – пограничникам, ТрО, Нацгвардии, ВСУ.

Также военные отметил, что он в ожидании значительного увеличения количества пилотов.

"Все буде Украина! Мадяр всегда на связи!", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия начала прибегать к новой тактике в боях за украинский Бахмут. "Вагнеровцев", которые там воюют, заменяют кадровыми военными. При этом, продвижение оккупантов на пути к городу остановлено. Однако сдерживание врага дается большой ценой.