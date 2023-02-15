Россия заменяет ''вагнеровцев'' кадровыми военными, продвижение оккупантов остановлено: защитник Бахмута ''Мадяр'' о ситуации в городе. Видео

Страна-агрессор Россия начала прибегать к новой тактике в боях за украинский Бахмут. "Вагнеровцев", которые там воюют, заменяют кадровыми военными. При этом, продвижение оккупантов на пути к городу остановлено. Однако сдерживание врага дается большой ценой.

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Об этом рассказал защитник Бахмута с позывным "Мадяр". По его словам, оккупанты стянули в город "Грады" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На всех позициях регулярные войска вражеской армии изменяют личный состав ЧВК "Вагнера". То есть, ЧВК или отходит для других задач, или не имеет чем укрепляться. Скорее второе. В Бахмуте они разобрали весь личный состав, не имеют источника дохода, благодаря внутренним ссорам с руководством вражеской армии – вряд ли кто-то еще пойдет на контракт с ЧВК, глядя на то, как они обращаются со своими, а зэков им уже не дают", – сказал военный.

Он отметил, что этот момент должен отчеканиться в памяти у всех.

"Они просто разбиваются в надежную стену воинов ВСУ. На границах 10-тысячного города на примере Соледар и 100-тысячного города на примере Бахмут, об который они хорошо потрепали свои личные составы. Довоевались, воевать уже неким", – добавил боец.

Также, по его словам, ночь была очень плотная штурмовыми действиями и попытками противника зайти с восточной и южной стороны пригорода Бахмута. Но успеха не получили, а получили встречный огонь от ВСУ.

"Это в большинстве стрелковые бои контактные. Очень короткие позиции все, по состоянию на 16:00 15 февраля сохранены. Касательно флангов – без изменений. После вчерашних хороших новостей, как с южного фланга врага было оттеснено от дороги Бахмут-Константиновка, не удалось ему приблизиться ближе, соответственно, успеха его штурмовые действия не имели, хотя интенсивно сопровождались артиллерийским огнем, минометной поддержкой и огнем танков", – сказал "Мадяр".

Он отметил, что ситуация на северном фланге на паузе, но это не повод для того, чтобы недооценивать данную обстановку.

"Скорее всего, это касается передислокации и попыток врага укрепиться на позициях, к которым он добрался для того, чтобы усилиться и сделать следующий шаг. Но там есть постоянное сопротивление соответственных подразделений, которые защищают тот участок. Напомню еще раз: по состоянию на 15 февраля, ни дорога соединением Славянск-Бахмут, ни соединение Константиновка-Бахмут, независимо от того, что врага оттеснили от той дороги, не являются проездными. Пользоваться ими опасно. Они находятся под огневым контролем врага", – заявил защитник.

Касательно дороги через Хромовое, она тоже время от времени находится под минометным огнем врага.

"Это говорит о том, что участок дороги, непосредственно примыкающий к городу, отнесен к плановым целям и я обращая внимание всех, кто пользуется этим отрезком, там могут быть неприятные сюрпризы. Поэтому без надобности не передвигаемся, а передвигаемся с повышенными мерами безопасности для того, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности", – заявил боец.

По его словам, в пригороде с юга и с востока продолжаются стрелковые бои. Они идут беспрерывно. Силами подразделения Нацгвардии, ВСУ и ТрО, позиции удерживаются и враг продвижения не имеет.

"Продолжаются применения врагом систем "Град". Где-то они набрали, не понимаю, откуда, но очень "щедро наливают" и по городу, и по населенным пунктам. Арта вражеская и регулярная стрелкотня. Большие силы у вражеской армии, поэтому нам не легче, цена удерживания Бахмута слишком высока, но и это мы помним, поэтому двигаемся вместе", – сказал "Мадяр".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Украины Владимира Зеленского, самым горячим направлением на фронте сегодня является Угледар и особенно Бахмут на Донетчине. Стоящие там защитники нашей страны демонстрируют поразительный героизм и наносят максимальные потери врагу.

Также OBOZREVATEL писал, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмутское направление остается наиболее горячей точкой сопротивления противнику. Только за сутки 13 февраля на въездах в город произошло 27 боевых столкновения и 234 артиллерийских обстрела российскими войсками.

Кроме того, одиозный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у них не получится "в ближайшее время взять Артемовск". Так оккупанты называют украинских город Бахмут на Донетчине, который пытаются захватить уже семь месяцев.