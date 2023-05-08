'Оккупанты изменили тактику': Гуменюк оценила вероятность ракетных ударов по Украине в ближайшие дни

Оккупационные войска России держат в Черном море четыре ракетоносителя, снаряженные 32 ракетами типа "Калибр". Это говорит о том, что от ракетных ударов по Украине они не отказались. Однако вряд ли россияне будут привязывать их к определенным датам – например, к 9 мая.

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Об этом сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире марафона "Єдині новини" в воскресенье, 7 мая. По ее словам, в прошлом году оккупанты пытались привязывать атаки на украинские города к выдающимся датам, но в этом году тактику они изменили.

Теперь, как заметила Гуменюк, войска РФ используют следующие дни после дат, которые считают для себя выдающимися. В то же время она подчеркнула, что игнорировать сигналы воздушной тревоги в любом случае нельзя. Враг непредсказуем и знать заранее будет ракетный удар или нет, невозможно.

"Пока нельзя говорить, что они привяжут атаку к конкретной дате. Если анализировать 8 и 9 мая прошлого года, то их деятельность тогда характеризовалась такими атаками именно по тыловым регионам. Вероятно, их лозунг "можем повторить" может повториться и в этом году", – считает Гуменюк.

По ее словам, в прошлые дни россияне использовали менее точные ракеты, фокусируясь на истощении украинской ПВО. Теперь они могут применить более высокоточное оружие, в том числе "Калибры".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гуменюк отметила, что российские оккупанты пытаются истощить украинскую систему противовоздушной обороны, применяя различные тактики. Более того, враг хочет найти способ ее обходить.

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