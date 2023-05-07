Российские оккупанты расширяют тактику, испытывая украинскую ПВО – ОК 'Юг'

Российские оккупанты пытаются истощить украинскую систему противовоздушной обороны, применяя различные тактики. Более того, враг хочет найти способ ее обходить.

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Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что расширение тактики террора украинцев обосновано еще и нехваткой боеприпасов.

"То, что они пытаются использовать разные тактики – они испытывают и истощают нашу систему ПВО, пытаются найти способ ее обходить", – отметила Гуменюк.

"Используют то, что у них уже осталось. Высокоточное оружие немного экономят, другое используют, благодаря чему испытывают и выверяют, где же именно система противовоздушной обороны", – пояснила представительница Сил обороны юга.

Она добавила, что активность вражеской авиации и связанные с этим частые воздушные тревоги также являются элементом психологического давления на украинцев, ведь помимо огневого влияния Россия пытается добиться их морально-психологического истощения.

Напомним: ранее в ГУР заявили, что оккупанты изменили тактику массированных ракетных ударов по территории Украины. После того, как атаки на энергетическую инфраструктуру нашего государства не принесли государству-террористу желаемый результат, под прицелом окажется все, что касается подготовки к украинскому контрнаступлению.

В то же время представитель ГУР убежден, что РФ уже не сможет восстановить тот потенциал по количеству и качеству, который уже израсходован за период полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Гуменюк сообщила, что российская армия в последнее время запускает иранские дроны-камикадзе типа Shahed не столь крупными партиями, как раньше. Вероятно, захватчики пытаются найти украинскую ПВО;

– в ISW считают, что вероятными причинами изменения тактики ударов РФ по Украине могла стать потеря авиации из-за прицельных ударов Сил обороны и истощения запасов высокоточного оружия в РФ.

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