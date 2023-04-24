Оккупанты начали запускать Shahed по Украине малыми партиями: Гуменюк объяснила, почему враг сменил тактику

Российская армия в последнее время запускает иранские дроны-камикадзе типа Shahed не такими большими партиями, как раньше. Вероятно, захватчики пытаются найти украинскую ПВО.

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Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, выступая в эфире "24 канала" утром 23 апреля. Она отметила, что оккупанты в очередной раз поменяли тактику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Атаки и в целом стали менее массированными. Если раньше враг выпускал по 20-25 беспилотников, то теперь ограничивается 14-17", – рассказала Гуменюк.

Атаки беспилотниками враг проводит в две волны. "Три-четыре единицы провоцируют работу ПВО, а затем уже следующие устремляются непосредственно в эти места", – отметила представительница ОК "Юг".

Еще одной целью захватчиков стали места, где, по мнению врага, ВСУ могут хранить технику для предстоящего контрнаступления. Также они не прекращают попыток бить по электроподстанциям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Переданные западными партнерами зенитно-ракетные комплексы Patriot значительно усилили силы противовоздушной обороны нашего государства. Благодаря Patriot украинские воины смогут удерживать российские самолеты вдали от украинской границы.

– Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока что полностью пазл защиты воздушного пространства Украины не сложился. Наша страна будет добиваться получения современных истребителей F-16.

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