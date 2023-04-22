В Воздушных силах рассказали о существенном преимуществе полученных Украиной ЗРК Patriot

Переданные западными партнерами Украины зенитно-ракетные комплексы Patriot значительно усилили силы противовоздушной обороны нашего государства. Благодаря им украинские воины смогут удерживать российские самолеты вдали от украинской границы.

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Это позволит уменьшить бомбардировки украинских территорий российскими авиабомбами, которые сбрасываются с Су-35 ВС РФ. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Отныне на определенных направлениях, где противник применит свои Су-35 для сброса авиабомб, мы стали сильнее. По крайней мере, российские самолеты будут держаться немного дальше нашей границы. Замечу, что полностью вопрос можно решить с прибытием к нам самолетов типа F-16. Последние смогут оперативно реагировать на действия оккупантов и быть там, где нужно", – отметил представитель ВС ВСУ.

Кроме того, за год полномасштабной войны и периодических массированных атак российскими ракетами и иранскими дронами-камикадзе украинская ПВО несколько истощилась, поэтому дополнительное усиление ей совсем не помешает.

Ранее стало известно, что в Украину наконец-то прибыли системы противовоздушной обороны Patriot от Соединенных Штатов Америки, Нидерландов и Германии.

Эти системы способны уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 160 км, баллистические – на расстоянии до 50 км. Максимальная высота уничтожения целей – 24,2 км.

Скорость ракеты MIM-104 Patriot – до 4,1 Маха, вес – более 900 кг.

Батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести четыре ракеты MIM-104 или МIM-109 или до 16 ракет ERINT. Полностью заряженная батарея может одновременно выпускать 32-128 ракет. В зависимости от конфигурации батарея Patriot может стоить от 550 млн. до 1,1 млрд. долларов. Стоимость пуска одной ракеты эксперты оценивают в 3 млн. долларов.