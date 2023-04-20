'Тактика будет другая': Юсов объяснил, для чего Россия накапливает запас ракет и по каким целям может бить

Российская оккупационная армия сменила тактику массированных ракетных ударов по территории Украины. После того, как атаки энергетической инфраструктуры нашего государства не принесли государству-террористу желаемый результат, под прицелом окажется все, что касается подготовки к украинскому контрнаступлению.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что вражеские войска взяли паузу, чтобы накопить силы для очередных атак.

Юсов подчеркнул: энергетический ракетный блицкриг, к которому россияне прибегали в зимний период, потерпел абсолютное фиаско, хотя государство-террорист потратило значительную часть ракетного потенциала.

"Так, сегодня тактика меняется и этот условный перерыв применяется для накопления, только задачи будут другие – это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", – рассказал он.

В то же время представитель ГУР убежден, что РФ уже не сможет восстановить тот потенциал по количеству и качеству, который уже израсходован за период полномасштабного вторжения.

Напомним: ранее стало известно, что Египет приостановил план тайных поставок ракет в Россию и решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины. Это произошло после переговоров с представителями США.

В СМИ назвали "дипломатической победой" администрации президента США Джо Байдена тот факт, что Египет отложил соглашение с Москвой и одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты для передачи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил передачу нашему государству систем противовоздушной обороны MIM-104 Patriot. Они будут защищать украинское небо от российских ракет;

– спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты прекратили массированные ракетные удары по украинским городам, как было осенью и зимой, из-за нехватки ракет. В течение года полномасштабного вторжения государство-агрессор использовало около 850 ракет для ударов по нашей инфраструктуре.

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