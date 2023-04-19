'Вынуждены доставать все имеющееся вооружение': в Воздушных силах объяснили 'паузу' с массированными ударами РФ по Украине

Российские войска прекратили массированные ракетные удары по украинским городам, как было осенью и зимой, из-за нехватки ракет. В течение года полномасштабного вторжения государство-агрессор использовало около 850 ракет для ударов по нашей инфраструктуре.

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Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона "Єдині новини". По его словам, армия государства-агрессора ныне вынуждена доставать из запасов все имеющееся вооружение, в том числе старые боеприпасы.

Сейчас оккупанты перешли на более бюджетный вариант для обстрелов украинских населенных пунктов. Речь идет об управляемых авиационных бомбах.

Как отметил Игнат, после взрывов на аэродроме в российском Энгельсе российские военные рассредоточили свои самолеты.

По его словам, в целом ракеты, которые оккупанты применили для ударов по критической инфраструктуре Украины – это весь запас ракет, которые были у России. Спикер напомнил, что около 750 крылатых ракет были уничтожены украинской противовоздушной обороной.

"Плюс считаем те, что попали. То есть имеем более 850 ракет, которые противник применил по нашей инфраструктуре", – отметил Игнат.

Отметим, что военный обозреватель Александр Шульман ранее заявил, что управляемые авиационные бомбы, которые начали использовать российские оккупанты, еще опаснее ракет. Они имеют большое количество взрывчатого вещества.

По его словам, враг достаточно интенсивно наращивает производство этого оружия. Шульман подчеркнул, что украинским воинам нужны средства перехвата вражеских самолетов на больших расстояниях, например F-16.

Ранее Игнат рассказал, что РФ начала применять управляемые авиационные бомбы против Украины относительно недавно, после того, как она в значительной степени потратила запас ракет. Это оружие представляет угрозу, прежде всего, для районов около линии столкновения и вблизи государственной границы. Кроме того, россияне скорректировали тактику и все чаще атакуют военные объекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ заявили, что Россия может возобновить массированные обстрелы Украины. В июне РФ планирует приступить к серийному производству новых стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50.

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