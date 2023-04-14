"Ракеты не так опасны, как управляемые бомбы": эксперт указал на большую угрозу для Украины

Россия в последнее время применяет против прифронтовых территорий Украины управляемые авиационные бомбы. Для нашей страны они еще опаснее, чем ракеты.

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Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Шульман в эфире телеканала "Ми-Україна". Он отметил, что агрессор довольно интенсивно наращивает производство этого оружия.

"Эти бомбы с большим количеством взрывчатого вещества, будучи сброшены с самолетов с большого расстояния, 100-150 км, которые находятся за пределами поражения наших зенитных ракетных комплексов, более опасны, чем крылатые ракеты. Это, по моему мнению, так", – сказал он.

Шульман подчеркнул, что украинским воинам необходимы средства перехвата вражеских самолетов на больших расстояниях. В этом, например, могли бы помогли западные истребители F-16.

По словам Шульмана, если российские самолеты с авиационными бомбами не сбивать на расстоянии 100-130 км, "нас ждут тяжелые времена".

Напомним: РФ начала применять управляемые авиационные бомбы против Украины относительно недавно, после того, как она в значительной степени израсходовала запас ракет.

Это оружие представляет угрозу в первую очередь для районов у линии столкновения и вблизи государственной границы. Кроме того, россияне откорректировали тактику и все чаще атакуют военные объекты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявлял, что зенитно-ракетный комплекс Patriot наша страна получит уже скоро. Защита неба значительно усилится, однако это не сможет заменить истребители F-16, которые очень важны для борьбы с оккупантами.

– Агрессор хотел бы возобновить массированные обстрелы Украины, заявляли в Генштабе ВСУ. Для этого Российская Федерация в июне планирует приступить к серийному производству новых стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50.

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