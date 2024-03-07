Оккупанты КАБами ударили по Волчанску на Харьковщине: погибла женщина, еще одна ранена

Около 10:00 в четверг, 7 марта, российские террористы ударили тремя управляемыми авиабомбами по городу Волчанск Харьковской области. В результате атаки под завалами погибла 40-летняя мирная жительница, женщина 1956 года рождения получила ранение.

О последствиях очередного военного преступления государства-террориста сообщили в Telegram полиции Харьковской области. Отмечается, что россияне разрушили не менее 12 частных домов.

Правоохранители сообщили, что на местах происшествий сейчас работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 13 февраля, оккупанты обстреляли рынок в Волчанске в Чугуевском районе Харьковской области. В результате обстрела погибла мирная жительница. По городу били из артиллерии.

В результате атаки погибла 61-летняя женщина. Также получила ранение 50-летняя мирная жительница, она госпитализирована в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Волчанск в Харьковской области освободили от российской оккупации в сентябре 2022 года. С тех пор город систематически страдает от вражеских обстрелов.

– Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов ранее сообщал, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются продвинуться на Волчанском направлении в Харьковской области. Кроме того, на Купянском направлении россияне держат ориентировочно 40 тысяч военных.

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