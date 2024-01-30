'Действуют российские ДРГ': Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области. Видео

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются продвинуться на Волчанском направлении в Харьковской области. Возле населенного пункта Табаевка продолжаются бои.

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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Кроме того, на Купянском направлении у россиян ориентировочно 40 тысяч военных.

"Пока два основных направления, на которых сконцентрирован враг. Это Табаевка и Синьковка. Активно работаем, чтобы противодействовать диверсионно-разведывательным группам, пытающимся пройти вдоль Волчанского направления", – сказал Синегубов.

По его данным, на севере области скопления российских войск, свидетельствующих о проведении в ближайшее время активных штурмовых действий, нет.

Как сообщалось ранее, российские террористические войска второй раз за день обстреляли Харьковский район. После 16 часов 30 января несколько взрывов раздалось в пригороде областного центра.

Этот обстрел Харьковского района стал уже вторым за день. За три часа до того, россияне также ударили ракетами по близкому пригороду областного центра. Зафиксирован прилет. Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко выразил мнение, что для защиты Харькова от постоянного воздушного террора вполне может хватить одной батареи ЗРК Patriot или SAMP/T, которая радиусом своего действия охватывала не только сам Харьков, но и область, а также часть воздушного пространства России. То есть, имея возможность сбивать ракеты даже над территорией РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГПСУ сообщили, что на Харьковщине во время ликвидации пожара в квартире в поселке Купянск-Узловой, чрезвычайники спасли собачку. Пушистого "носика" с кличкой Лада спасатели вынесли без сознания из огня.

– После одного из последних обстрелов Харькова мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе переименуют улицу Пушкинскую. Вокруг этого вопроса долго шли дискуссии, но решение все же приняли.

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