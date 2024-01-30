Оккупанты нанесли удар по Харьковщине, есть прилет

Во время воздушной тревоги днем 30 января российские войска атаковали Харьковщину. В области зафиксирован прилет.

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Данных о пострадавших пока нет. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Харьковщине. Зафиксировано попадание в области. На эту минуту без пострадавших. Детали устанавливаются", – отметил он.

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, прилет пришелся на пригород облцентра.

"Прилет был в близком пригороде Харькова. В Харьков не прилетало", – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 30 января захватчики ударили ракетами по Мирнограду на Донетчине и обстреляли Велетенское в Херсонской области. Погибли два человека, еще двое гражданских получили ранения. Также оккупанты атаковали Берислав: ночью нанесли авиаудары, днем – сбросили взрывчатку с дрона.

Кроме того, ночью Россия запустила по Украине 35 "Шахедов". Силы ПВО сбили 15 дронов.

В частности, захватчики атаковали дронами Змиев в Харьковской области. По городу был нанесен массированный удар с помощью по меньшей мере шести дронов. В результате обстрела были повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома. Ранения получили двое сотрудников пораженного предприятия.

Также под ударом оказалась Николаевщина. Там из-за падения обломков дрона вспыхнул грузовик с семенами подсолнечника, ранения получил водитель.

В Херсонской области ночью фиксировался прилет в агропредприятие, там вспыхнул пожар.

А в Киевской области в результате атаки дронов также вспыхнул пожар, повреждено здание и автомобили.