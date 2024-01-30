На Николаевщине из-за падения обломков дрона вспыхнул грузовик с семенами подсолнечника: пострадал водитель. Фото

В ночь на 30 января войска РФ пытались атаковать "Шахедами" много областей Украины, в частности Николаевскую. Там защитники сбили вражеских дрон, но его обломки привели к пожару и ранению человека.

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В частности, загорелся грузовик, а в нем пострадал водитель. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что в результате падения обломков сбитого ударного дрона в одном из районов области загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника.

Площадь возгорания достигла 70 кв. м, спасатели его оперативно потушили. Водителя транспортного средства госпитализировали в медучреждение.

В Силах обороны полдня подчеркнули, что огонь почти полностью уничтожил автомобиль, но главное – обошлось без жертв.

По данным Николаевской ОВА, у водителя грузовика диагностировали черепно-мозговую травму, после полученной медицинской помощи его состояние стабильное.

В ведомстве добавили, что также дважды вечером 29 января и ночью во вторник, 30 января, оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Куцурубской громады области. Пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 декабря над Николаевщиной было уничтожено 13 российских дронов-камикадзе. Обломки БПЛА повредили здание состава агропредприятия.

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