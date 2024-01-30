Россия ночью запустила по Украине 35 'Шахедов': силы ПВО сбили 15 дронов

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 15 из 35 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия атаковала вечером 29 и ночью 30 января. Часть ударных БПЛА привела к попаданиям, в частности на Криворожье.

Видео дня

Также оккупанты запустили по украинским городам ракеты – тоже есть прилеты. О деталях этого нападения и его отражении рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Установлено, что 35 вражеских Shahed-136/131 летели с трех направлений – Приморско-Ахтарска и Курска (РФ), мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, российские террористы выпустили две зенитные управляемые ракеты С-300 по Донетчине.

Противовоздушная оборона, а именно авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, работали на многих направлениях. Так, 15 дронов защитники неба сбили в пределах Херсонщины, Николаевщины, Кировоградщины, Днепропетровщины, Черкасщины, Киевщины, Сумщины и Харьковщины.

Отмечается, что часть "Шахедов" оккупанты направили по прифронтовым территориям, где пытались попасть в инфраструктуру топливно-энергетического сектора, а также другие гражданские и военные объекты непосредственно вблизи линии фронта и границы с РФ.

Пока известно, что один из ударных дронов попал по гражданской инфраструктуре Криворожского района Днепропетровщины. Там вспыхнул пожар, но его быстро потушили. Люди не пострадали.

Ракетами С-300 российские военные преступники вечером 29 января ударили по городу Мирноград Покровского района Донетчины, который в последние недели испытывает такие обстрелы почти каждый день. По данным городской военной администрации, погиб мужчина, возвращавшийся с работы на велосипеде. Кроме того, ранения получила женщина – ее госпитализировали. Спасатели работали над ликвидацией последствий обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки защитники неба уничтожили все восемь "Шахедов", которыми Россия атаковала Украину. Из-за падения обломков сбитых целей возникли повреждения на Николаевщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!