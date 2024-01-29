Оккупанты ночью запустили по Украине восемь 'Шахедов': силы ПВО сбили все дроны

Силы противовоздушной обороны Украины отбили воздушную атаку России в ночь на 29 января. В небе над разными регионами защитники сбили все восемь дронов-камикадзе типа Shahed.

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Кроме того, страна-агрессор запускала по регионам и баллистические ракеты, которые, к сожалению, привели к прилетам с разрушениями. О результатах уничтожения вражеских средств нападения рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По словам военных, восемь ударных БПЛА типа Shahed-136/131 враг направил из района Приморско-Ахтарска (РФ).

Отражать воздушное нападение взялись зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и подразделений ПВО Сил обороны. Российские дроны-камикадзе обезвредили в пределах Николаевщины, Днепропетровщины, Хмельнитчины и Ривненщины.

Также этой ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Донетчине. В частности, из Воронежской области РФ российские террористы направили ракету "Искандер-М", а с временно оккупированной территории Донецкой области запустили три зенитных управляемых ракеты С-300.

Напомним, что вечером 28 января РФ ударила баллистикой по промышленному объекту в Кременчугском районе Полтавщины. Обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне ночью Россия атаковала Украину тоже восемью "Шахедами", из них силы ПВО сбили четыре дрона. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, 50% уничтожения ударных БПЛА объясняется тем, что враг направил их по прифронтовой территории.

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