По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юго-восточного направления

В несколькихобластях на юге Украины вечером 28 января была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов "Шахедами". Один из дронов-камикадзе врага был зафиксирован на Днепропетровщине.

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В частности, в 18:23 тревогу объявили на Запорожье, а в 18:25 – на Днепропетровщине. "Запорожская и Днепропетровская области – угроза ударных БПЛА! БПЛА типа Shahed в Покровском районе Днепропетровской области, курс северный", – сообщили в Воздушных силах ВСУ по состоянию на 18:28.

В 18:40 в ведомстве информировали, что очередная группа "Шахедов" движется через Запорожскую область на Днепропетровщину.

По состоянию на 19:00 мониторинговые каналы сообщили, что вражеские БПЛА не фиксируются, поскольку, вероятно, были сбиты.

Однако на 19:03 стало известно о движении новых "Шахедов" в направлении Николаевщины через Херсонщину. Через минуту тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

"БПЛА в Херсонской области (Великоалександровский район) в направлении Николаевской области, курс северо-западный", – сообщили в Воздушных силах в 19:07.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 января РФ атаковала Украину ракетами, летящими по баллистической траектории, а также запустила восемь "Шахедов". Силы ПВО смогли сбить четыре дрона-камикадзе.

Как объянил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, уничтожение только половины "Шахедов" связано с тем, что враг направил БПЛА по прифронтовой территории. В таких обстоятельствах мобильные огневые группы продемонстрировали довольно неплохой результат, сказал он.

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